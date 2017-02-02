ترمب: نطور نظاماً لمنع المتطرفين من دخول بلادنا

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في كلمة له من العاصمة الأميركية واشنطن إن العالم لم يشهد من قبل مثل ما فعله تنظيم داعش.

وأضاف ترمب خلال ملتقى ديني للمسيحيين في واشنطن، الخميس، "يتعين على الولايات المتحدة أن تبقى دائما مجتمعا متسامحا يحترم فيه جميع الأديان.

كما أضاف ترمب: نحن لدينا التزامات لحماية بلدنا من الإرهاب".

وأكد ترمب أن هناك من يستغل كرم أميركا مع اللاجئين للمساس بالأمن. فيما أعلن الرئيس الأميركي أنه يعمل في الأيام القادمة على تطوير نظام لمنع المتطرفين من الدخول لبلاده.

من جهة أخرى، حذّر ترمب إيران مما تقوم به، قاصداً بذلك التجربة الصاروخية الأخيرة.

وأنهى ترمب كلمته بأن أميركا ستكون دولة آمنة وحرة، وأنه يمكن لكل المواطنين فيها ممارسة حرياتهم.

ليختم كلمته بـ: "يجب ألا نتوقف عن الدعاء إلى الله كي يوفقنا بما نقوم به".

من جهته، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي الخميس، أن التحذير الذي وجهته الإدارة الأميركية لبلاده بعد التجربة الصاروخية، "لا أساس له" و"استفزازي"، بحسب وصفه.

وقال قاسمي كما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن "الملاحظات التي أدلى بها مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد ترمب لا أساس لها ومكررة واستفزازية"، بحسب قوله.