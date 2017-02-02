سوريا والإرهاب على طاولة أردوغان - ميركل

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الخميس، أن محادثاتهما ركزت في الأساس على التطورات في سوريا والعراق وبحر إيجه.



وقال أردوغان إنهما بحثا خلال اجتماعهما في أنقرة التعاون في مكافحة الإرهاب وأزمة اللاجئين والخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها في الأزمة السورية.

من جهتها، ذكرت ميركل أنها عبرت لأردوغان عن قلقها إزاء حرية التعبير في تركيا، وذلك بمؤتمر صحافي مشترك في أنقرة.

وقالت ميركل إن "فصل السلطات وحرية التعبير يجب أن يكونا مضمونين" في التعديل الدستوري الذي يريده أردوغان، كما يفترض أن يعرض على استفتاء في نيسان/أبريل، مضيفة انها عبرت أيضاً عن قلقها إزاء وضع حرية الصحافة.