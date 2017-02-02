مقتل 51 من داعش في غارات تركية شمال سوريا

قصفت القوات التركية 244 هدفاً لتنظيم داعش شمالي سوريا، في إطار عملية درع الفرات التي دخلت يومها الـ 163، وتمكنت من خلاله من قتل 51 عنصراً من التنظيم.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية، حول عمليات الأربعاء، فإن القصف جاء بعد رصد مواقع داعش عبر وسائط متنوعة.

وذكر البيان، الذي نقلته وكالة الأناضول، أن عملية درع الفرات التي تنفذتها المعارضة السورية بدعم جوي وبري تركي منذ 24 آب/أغسطس الماضي، لا تزال متواصلة، للقضاء على كافة التهديدات بالمنطقة.

وأضاف البيان أن من بين الأهداف المقصوفة 83 موقعاً عائدة للتنظيم، و10 عربات مفخخة، ومخزنين للأسلحة، ونقطتي تجمع، ومخزنا، ومدفعيتين.

وأوضح بيان هيئة الأركان، أن القصف الجوي تركز على مدينة الباب ومناطق قباسين، وتادف، وبزاعة بريف محافظة حلب.