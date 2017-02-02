نتنياهو إلى لندن الأسبوع المقبل

يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لندن الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع نظيرته البريطانية، تيريزا ماي، بحسب ما أعلنت الحكومتان الخميس.

وأعلن مكتب نتنياهو أنه سيتوجه إلى لندن الأحد ليلتقي بماي الاثنين قبل العودة إلى إسرائيل.

وقالت متحدثة باسم ماي إنها ستلتقي نتنياهو "لبحث مجموعة من القضايا الأمنية والدولية بما في ذلك عملية السلام في الشرق الأوسط".

وأكدت المتحدثة أن رئيسة الوزراء البريطانية ستبلغ نتنياهو قلق بريطانيا من أن "مواصلة زيادة النشاط الاستيطاني تقوض الثقة".

ومنذ 20 كانون الثاني/يناير وتنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لبناء أكثر من ستة آلاف وحدة استيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين.

ويعكس تسريع وتيرة الاستيطان رغبة الحكومة في اغتنام فترة حكم الجمهوري دونالد ترمب بعد ثماني سنوات من إدارة باراك أوباما التي عارضت الاستيطان.

وأكد الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط توبياس الوود الأربعاء أن خطط الاستيطان تجعل من حل الدولتين "أمراً من الصعب تحقيقه".

وكانت بريطانيا صوتت في كانون الأول/ديسمبر الماضي لصالح قرار في مجلس الأمن الدولي طلب من إسرائيل وقف أنشطتها الاستيطانية.

ولكن رفضت بريطانيا التوقيع على البيان الختامي لمؤتمر حول السلام في الشرق الأوسط عقد في باريس الشهر الماضي، وأيد حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني مع رفض الخطوات الأحادية الجانب.

وقالت الخارجية البريطانية إن بريطانيا كان لها "تحفظات معينة" حول عقد المؤتمر في غياب ممثلين إسرائيليين وفلسطينيين.