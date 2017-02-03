ألمانيا: نتفهم رد فعل أميركا على تجربة إيران الصاروخية

عبّر وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل اليوم الجمعة، عن تفهمه لقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران قائلا إن تجربتها الأخيرة لإطلاق صاروخ باليستي كانت انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

لكن جابرييل حذر من الخلط بين التجربة الصاروخية التي أجرتها إيران يوم الأحد الماضي وبين الاتفاق النووي الذي وقعته مع ست قوى عالمية في 2015.

قال جابرييل للصحفيين أثناء زيارة إلى الأمم المتحدة "من الواضح أيضا أن التجربة الصاروخية ليس لها أي تأثير على الاتفاق النووي وأننا نواصل دعم تنفيذ هذا الاتفاق.