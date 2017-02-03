أميركا ترسل مدمرة إلى باب المندب

أرسل الجيش الأميركي مدمرة تابعة للبحرية قبالة اليمن، قرب مضيق باب المندب.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أميركيين أن الولايات المتحدة نشرت مدمرة تابعة للبحرية قبالة اليمن، لحماية الممرات المائية من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وسط تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران.

وقال المسؤولان، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، إن المدمرة "يو إس إس كول" وصلت قرب مضيق باب المندب قبالة جنوب غرب اليمن، حيث ستنفذ دوريات وترافق السفن.

أما وكالة "فرانس برس"، فنقلت عن مسؤول، اشترط عدم ذكر اسمه، أن المدمرة "تم نقلها إلى المنطقة رداً على ما حدث للفرقاطة السعودية".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، هاجم الانقلابيون فرقاطة سعودية قبالة الساحل الغربي لليمن، ما تسبب في انفجار أودى بحياة متواجدين على الفرقاطة.

والمدمرة "يو إس إس كول" معروفة في الأوساط البحرية كونها كانت هدفاً لهجوم في تشرين الأول/أكتوبر 2000 في ميناء عدن، ما أسفر عن مقتل عناصر من الجيش الأميركي.