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الكرملين ينفي اتهامات بريطانية بـ"التسلل الإلكتروني"

المصدر: موسكو – رويترز
وزير الدفاع البريطاني اتهم روسيا بأنها تهاجم بنية حساسة
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قال الكرملين، الجمعة، إن مزاعم وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون بأن روسيا تنشر أكاذيب وتهاجم البنية الأساسية الحساسة بمتسللين إلكترونيين "لا أساس لها" وتدعو للأسف.

وكان فالون ذكر الليلة الماضية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اختار أن يصبح منافساً استراتيجياً للغرب منذ انهيار الاتحاد السوفييتي في العام 1991.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحفي هاتفي "نعبر عن أسفنا لهذا الموقف العدائي من الوزير. نحن واثقون من أن مثل تلك المزاعم لا أساس لها.

كلمات دالّة

#فالون, #بوتين, #روسيا, #بريطانيا

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