اليونان تستفز تركيا بتدريبات عسكرية في بحر إيجه

اتهمت تركيا اليوم الجمعة، اليونان بانتهاك القانون الدولي بإجرائها تدريبات عسكرية على جزيرة في بحر إيجه في تصعيد لخلاف بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وقالت وزارة الخارجية التركية إنها على دراية بتقارير إعلامية يونانية ذكرت أن قوات يونانية خاصة نزلت بالمظلات على جزيرة كوس.

كما أضافت أن التدريبات انتهاك لمعاهدة موقعة عام 1947 تحظر كل أشكال التدريب العسكري المماثل على الجزيرة.

فيما كد مصدر في وزارة الدفاع اليونانية أنه كان هناك تدريب مقرر في مطلع الأسبوع بمشاركة مظليين.

وقال المصدر لرويترز "جدول تدريبات القوات المسلحة اليونانية لن يتوقف".

وحذرت تركيا من أنها قد تتخذ إجراء إذا اقتضت الضرورة. وقال حسين مفتي أوغلو المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية في بيان "ندعو جارتنا اليونان إلى الإحجام عن الأفعال أحادية الجانب التي... قد تثير توترات وتتعارض مع القانون الدولي".