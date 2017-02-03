دبي.. سقوط رافعة جراء الطقس العاصف والرياح

أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي بسقوط رافعة على شارع الشيخ زايد بسبب الرياح القوية والأحوال الجوية السيئة، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تتعامل الآن مع الحادث لضمان سلامة الجميع في الموقع.

وذكر المكتب في حسابه الرسمي على تويتر أنه نجم عن الحادث احتراق 3 سيارات وتم تسجيل إصابة واحدة ونقلت للمستشفى لتلقي الرعاية الضرورية، مؤكداً أن فرق الدفاع المدني تعمل على احتواء الحريق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعمليات الإطفاء.