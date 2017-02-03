هولاند: ضغوط ترمب على أوروبا غير مقبولة

اعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الجمعة في مالطا أن الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الاتحاد الأوروبي غير مقبولة.

وقال هولاند لدى وصوله إلى القمة الأوروبية في فاليتا إنه "لا يمكن القبول بأن يكون هناك في تصريحات رئيس الولايات المتحدة، ضغط بشأن ما ينبغي أن تكون عليه أوروبا أو ما لا تكون عليه".

وحذر هولاند الدول خصوصاً في أوروبا الوسطى من إقامة علاقات ثنائية مع الرئيس الأميركي الجديد.

وشدد هولاند أنه "لن تكون علاقات مستقبلية مع ترمب ما لم يتم تحديد إطار مشترك لها" من قبل الأوروبيين، مضيفاً أن "مصير الاتحاد الأوروبي نفسه على المحك".

وتابع "على العديد من الدول أن تفكر أن مستقبلها هو أولاً من خلال الاتحاد الأوروبي، بدل تصور لست أدري أي علاقة ثنائية مع الولايات المتحدة ولو كان من الطبيعي أن يتحادث كل قائد مع الرئيس الأميركي".

ومضى الرئيس الفرنسي يقول "من يعلم ماذا يريده الرئيس الأميركي فعلاً خصوصاً في ما يتعلق بالحلف الأطلسي".

من جهتها، دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى الوحدة إزاء الرئيس الأميركي.

وصرحت ميركل عند وصولها إلى القمة في مالطا "لقد قلت إن أوروبا تتحكم في مصيرها وأعتقد أننا كلما عبرنا بوضوح عن الطريقة التي نحدد بها دورنا في العالم تمكنا من إدارة علاقاتنا بشكل أفضل مع الولايات المتحدة".

ودعا هولاند السبت أوروبا إلى الوحدة وتقديم رد "حازم" إلى نظيره الأميركي الذي رحب بشدة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقال إنه "أمر رائع".