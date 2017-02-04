الإمارات: هجوم باريس "جريمة إرهابية نكراء"

دانت الإمارات العربية المتحدة، مساء الجمعة، "بأشد العبارات" الهجوم ضد جنود فرنسيين أمام متحف اللوفر في باريس، معتبرة أنه "جريمة إرهابية نكراء" ومؤكدة "تضمانها" مع فرنسا.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إن الإمارات "تدين بكل قوة هذه الجريمة النكراء" وتؤكد تضامنها الكامل مع فرنسا في مثل هذه الظروف و"وقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".

وأكدت الوزارة في بيان بثته وكالة أنباء الإمارات أن "الإرهاب الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار فرنسا يمثل تهديداً لكل القيم الإنسانية والأخلاقية والقوانين والأعراف الدولية"، مشيدة "بالطريقة التي تعامل بها الجندي الفرنسي مع الإرهابي ما أدى إلى حفظ حياة الأبرياء".

وقالت إن "هذا الاستهداف الإرهابي لمتحف اللوفر المعلم والمنارة الحضارية للتراث الإنساني يؤكد الطبيعة الظلامية للإرهاب ومحاولاته الدؤوبة لتدمير التراث الإنساني".

وتابع بيان الخارجية "إننا في هذا اليوم نؤكد قيمنا الدينية وموقعنا الإنساني في الرفض المطلق للتطرف والإرهاب والجرائم التي يرتكبها في حق الأبرياء وموقعنا مع العالم المتحضر الذي يرى في الإنسانية والسلم مبدأ غالباً شاملاً يجمعنا".

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى "تكثيف الجهود المشتركة للتصدي لتحدي التطرف والإرهاب الذي يمثل خطراً مشتركاً لا يميز في تهديده بين بلد وآخر واستئصال شأفته باعتباره ظاهرة تستهدف سلامة وأمن واستقرار العالم".