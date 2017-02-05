تركيا تعتقل 400 شخص للاشتباه بارتباطهم بداعش

أوقفت الشرطة التركية الأحد 400 شخص، بينهم أجانب، للاشتباه بارتباطهم بتنظيم داعش في حملة اعتقالات في أنحاء البلاد، بعد شهر على الاعتداء الدامي على ملهى ليلي في اسطنبول تبناه التنظيم.

وأفادت وكالتا "دوغان" و"الأناضول" أن حملة الاعتقالات هي الأوسع في تركيا ضد داعش منذ اعتداء ليلة رأس السنة، طالت أفراداً يشتبه بتخطيطهم للقيام بهجمات.

وذكرت وكالة "دوغان" أنه تم خلال العملية اعتقال 150 مشتبهاً به في شانلي أورفة جنوب شرقي البلاد و47 في مدينة غازي عنتاب القريبة من الحدود السورية المعروفة بتواجد جهاديين فيها.

واعتقلت السلطات 60 آخرين في 4 من أحياء أنقرة، فيما أوقف العشرات في بورصة غربا وبنغول شرقا.

أما في مدينة إزمير المطلة على بحر إيجه، فقد اعتقل تسعة أشخاص إثر الاشتباه بسفرهم إلى سوريا والتخطيط لهجمات في المدينة الهادئة عموماً، وفقاً لـوكالة الأناضول.

وفي اسطنبول ومحافظة كوجالي المجاورة، اعتقلت الشرطة 18 للاشتباه بتخطيطهم للقيام بهجمات.

وذكرت الوكالة المقربة من الحكومة أن 14 من الأجانب، بينهم عشرة أطفال سيتم ترحيلهم من البلاد.

وشهدت تركيا في 2016 سلسلة هجمات نسبت إلى داعش أو إلى متمردين أكراد، أوقعت مئات القتلى.