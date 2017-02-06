استطلاع.. ماكرون يتفوق على لوبان بانتخابات فرنسا

أظهر استطلاع للرأي أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام أن المرشح المستقل إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان سيصلان إلى جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة في مايو أيار، وأن ماكرون سيفوز في جولة الإعادة بفارق مريح.

وأوضح الاستطلاع الذي نشرت نتائجه اليوم الاثنين أن لوبان ستحصل على 25.5 في المئة من أصوات الناخبين في الجولة الأولى المقررة في 23 أبريل نيسان بزيادة 1.5 عن تقديرات أول فبراير شباط، بينما سيحصل ماكرون على 20.5 بزيادة نصف في المئة عن نفس الفترة.

وجاء المرشح المحافظ فرانسوا فيون في المركز الثالث بنسبة 18.5 انخفاضاً من 21 في المئة.

وفقد المرشح الاشتراكي بنوا هامون الزخم منذ ترشيحه وأعطاه المسح 15.5 في المئة من الأصوات مقارنة بنسبة 18 في المئة في أول فبراير شباط.