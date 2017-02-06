اغتيال دبلوماسي أفغاني داخل قنصلية بلاده بكراتشي

أكد مسؤولون أن دبلوماسياً أفغانياً قتل بالرصاص، اليوم الاثنين، في القنصلية الأفغانية بمدينة كراتشي في جنوب باكستان بسبب نزاع شخصي.

وذكر ثاقب إسماعيل وهو مسؤول بالشرطة أن السكرتير الثالث بالقنصلية قتل برصاص حارس خاص ألقي القبض عليه.

وتابع: "استخدم الحارس سلاحه الآلي وأطلق عدة طلقات" مضيفاً أن المسلح أفغاني أيضا.

وأصدرت وزارة الخارجية الأفغانية بياناً قالت فيه إن الدبلوماسي، محمد زاكي عبده، قتل.

وجاء في البيان: "تدخلت الشرطة على الفور للحد من وقوع المزيد من القتلى".

وأكد عمر زاخيلوال، السفير الأفغاني في باكستان، وقوع الحادث في صفحته على "فيسبوك".

وكتب زاخيلوال: "وقع إطلاق نار داخل القنصلية العامة الأفغانية في كراتشي نحو الساعة 12:30 ظهر اليوم، نفذه حارس أفغاني داخل المجمع، مما أدى لوفاة أحد دبلوماسيينا".

وقال نائب المفتش العام للشرطة أزاد خان للصحافيين: "حتى الآن ووفقا لما جمعناه من التحقيقات القتل فيما يبدو نتيجة خصومة شخصية بين الحارس والسكرتير الثالث (للسفارة). عرفنا بوجود توتر قديم بين الاثنين".