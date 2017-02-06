الأمم المتحدة: رقم قياسي للضحايا المدنيين في أفغانستان

أعلنت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان، الاثنين، أن حوالي 11 ألفاً و500 مدني ثلثهم من الأطفال قتلوا أو جرحوا في 2016 في هذا البلد، في أسوأ حصيلة سنوية منذ بدء هذا التعداد في 2009، وهو العام الذي بدأت الأمم المتحدة تعد فيه هذه الحصيلة السنوية.

وأوضحت البعثة في تقرير أن القتال بين قوات الأمن الأفغانية والمتمردين، وخصوصاً في مناطق مأهولة بالسكان يبقى "السبب الرئيسي للخسائر في أرواح المدنيين"، في مؤشر إلى تزايد العنف بعد أكثر من سنتين على إنهاء الحلف الأطلسي المهمة القتالية لقواته في أفغانستان.

وأضافت أن بين الضحايا أكثر من 3500 طفل، في حصيلة تعكس ارتفاعاً بنسبة 24% على مدى عام و"غير متكافئة" مع الارتفاع في عدد الضحايا المدنيين الآخرين.

وقالت البعثة إنها "بين الأول من كانون الثاني/يناير و31 كانون الأول/ديسمبر 2016، أحصت 11 ألفاً و418 ضحية مدنية (4498 قتيلاً و7920 جريحاً" بزيادة عامة تبلغ 3 بالمئة، وبزيادة بنسبة 6% في عدد الجرحى.

وفي ما يؤكد تدهور الوضع الأمني في البلاد، حيث امتد النزاع إلى الولايات الـ34، صرحت مديرة الحقوق الإنسانية في البعثة، دانيال بيل، بأن البعثة "سجلت عدداً قياسياً من الضحايا في المعارك البرية والهجمات الانتحارية والمتفجرات المتروكة، وكذلك أسوأ حصيلة لضحايا العمليات الجوية منذ 2009".

وهذه الضربات التي تشنها القوات الأفغانية وحلفاؤها الأميركيون أسفرت عن سقوط 590 مدنياً بينهم 250 قتيلاً، أي ضعف عدد الضحايا في 2015. وقد استهدفت قرى ومنازل كان فيها نساء وأطفال، كما حدث بالقرب من قندوز في تشرين الأول/أكتوبر.