السودان.. صفقات مليونية عطلها حظر ترمب وأنعشها القضاء

أنعش قرار القضاء الأميركي الصادر الأحد بإلغاء حظر السفر عن السودانيين من ضمن سبع دول مشمولة بالحظر، أحلام الكثيرين، من الذين مازالوا يحملون تأشيرة سفر سارية، باستئناف رحلاتهم مرة أخرى إلى الولايات المتحدة الأميركية، بعد أن تم إبعادهم من بعض مطارات العالم لحظة سريان قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وفي هذا السياق، لم يخف رجل الأعمال السوداني "إيهاب منير متى" سعادته بقرار القضاء الأميركي بإلغاء حظر سفر السودانيين إلى أميركا.

صاحب أكبر شركات الدواجن في السودان عاد أدراجه

فإيهاب، صاحب أكبر شركات الدواجن في السودان كان في طريقه إلى ولاية دالاس السبت الماضي لإبرام صفقة تجارية بقيمة 10 ملايين دولار مع إحدى كبريات الشركات الأميركية لنقل التكنلوجيا الحديثة في قطاع الدواجن والزراعة إلى السودان، إلا أنه قفل عائدا إلى الخرطوم لحظة سريان القرار.

إلا أن إيهاب ليس إلا واحدا من بين عدد من رجال الأعمال السودانيين الذين قطع عليهم القرار الأميركي الطريق لإبرام صفقات أو حضور معارض واجتماعات طال انتظارها بعد قرار الرئيس الأميركي السابق باستئناف التبادل التجاري والمصرفي بعد حظر امتد 20 عاماً .

ويقول إيهاب لـ"العربية.نت": كنت في طريقي للولايات المتحدة لمقابلة مدير كبريات الشركات الأميركية التي تعمل في مجال التخطيط الحيواني وتسمى 5 جي كونسلتنت للاتفاق على نقل التكنلوجيا الحديثة إلى قطاع التخطيط لقطاع الإنتاج الحيواني، ولحظة سريان القرار كنت في مطار دبي ولم تفلح محاولاتي لمواصلة الرحلة إلى مدينة دالاس.

"سأستأنف رحلتي وترمب سيحترم قرار القضاء"

ويضيف إيهاب "شعرت بإحباط كبير وحتى شركائي الأميركيين شعروا بالاستياء لكن القضاء الأميركي قال كلمته بوضوح وسيحترم الرئيس دونالد ترمب قرار المحكمة وسوف أستأنف رحلتي لأميركا لنقل التكنلوجيا إلى بلادنا لأن هذا حق لبلدان العالم الثالث".

من جانبه ، قال عامر منوفلى الذي كان في طريقه لولاية تكساس لإبرام صفقة في مجال الأبقار وتصنيع اللحوم والألبان: "إن القرار طمأن الناس أن هنالك مؤسسات في أميركا تضع الأمور في نصابها الصحيح، لكن لن نشعر بالاطمئنان الكامل حتى نستأنف تعاملاتنا مرة أخرى مع القطاع الخاص الأميركي".

منوفلي الذي أضاع عليه قرار الحظر حضور معرض كبير في أتلاتنا واجتماع آخر في دالاس، كان يعد إليه العدة منذ شهور، وما زال يعيش الصدمة، لكنه سوف يتريث قبل معاودة السفر مرة أخرى "حتى تستقر الأمور تماماً "رغم أنه يحمل تأشيرة سفر سارية الصلاحية.