الكرملين يطلب اعتذارا من "فوكس نيوز" عن إهانة بوتين

أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أنه يريد اعتذاراً من شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية عما وصفها بتصريحات "غير مقبولة" أدلى بها مقدم برامج عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حديث مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب.

ووصف بيل أوريلي، مقدم البرامج على قنوات شبكة "فوكس نيوز" بوتين بأنه "قاتل" في حديث مع ترمب لدى محاولته الضغط على الرئيس الأميركي ليشرح باستفاضة أكبر لماذا يحترم نظيره الروسي. ولم يوضح أوريلي من الذي يعتقد أن بوتين قتله.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف: "نحن نعتبر هذه الكلمات التي أوردتها شركة فوكس غير مقبولة ومهينة، وصراحة نرغب في الحصول على اعتذار من مثل هذه الشركة المحترمة".

وكان ترمب رد على المذيع بقوله: "ومن قال لك إننا أبرياء"، في إشارة إلى انتهاكات ارتكبتها إدارات أميركية سابقة.