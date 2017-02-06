الكويت.. السيطرة على حريق اندلع في دار الأوبرا

اندلع حريق في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، الذي يضم دار الأوبرا في الكويت، لم تعرف أسبابه بعد.

وأظهر مقطع فيديو وصور اندلاع النيران بشكل كبير وتصاعد دخان أسود كثيف من دار الأوبرا.

ونقل موقع صحيفة "القبس" الإلكتروني أن الحريق اندلع في غرفة المهندسين بدار الأوبرا.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق من دون وقوع إصابات بشرية.

وذكرت الوكالة أنه "فور اندلاع النيران هرع رجال الإدارة العامة للإطفاء إلى موقع الحريق وتولوا عملية إخماده والسيطرة عليه، واقتصرت الأضرار على الجوانب المادية".

ولم يعلن أي مصدر رسمي عن أسباب الحريق، لكن الوكالة الكويتية ذكرت أن الإدارة العامة للإطفاء فتحت تحقيقاً لكشف ملابسات الحريق.

وأفاد الموقع الإلكتروني للمركز الثقافي أن عرض مسرحية (كاتس) الموسيقية كان من المقرر أن يبدأ يوم الخميس القادم.

يذكر أن دار الأوبرا افتتحت في 31 أكتوبر 2016.