لبنان.. تعيين سفير سعودي قريباً وعودة الرحلات السعودية

بعيد لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون الاثنين، أعلن وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان أن زيارته تأتي لاستكمال البحث في المواضيع التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة عون للسعودية في مجال تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً حرص الملك سلمان على أن يتابع الوزراء في البلدين النقاط التي تم الاتفاق عليها خلال القمة اللبنانية -السعودية التي عقدت في الرياض الشهر الماضي.

وخلال اللقاء، أعلم السبهان عون بتعيين سفير جديد للمملكة في لبنان، وزيادة رحلات شركة الطيران السعودية إلى مطار رفيق الحريري الدولي وعودة السعوديين لزيارة لبنان وتمضية عطلاتهم السياحية فيه، بحسب ما أوردت الوكالة الوطنية للأنباء.

وكان عون استقبل السبهان في القصر الجمهوري في بعبدا يرافقه القائم بالأعمال السعودي في لبنان المستشار وليد عبد الله بخاري ومساعد الوزير السبهان السيد وليد اليعقوب.

وشكر الرئيس عون الوزير السبهان على زيارته، وحمله تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وشكره على الإجراءات التي اتخذها في سياق تفعيل العلاقات اللبنانية- السعودية، مؤكداً على أن التوجيهات أعطيت للوزراء لاستكمال البحث مع نظرائهم السعوديين في المواضيع المشتركة. وكانت جولة أفق تناولت الأوضاع الداخلية والإقليمية.

وكان السبهان التقى في وقت سابق رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي كما اجتمع مع النائب وليد جنبلاط.