وزير الدفاع الأميركي ينزع فتيل التوتر مع الصين

رحبت الصين، الاثنين، بتصريح وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، حول ضرورة منح الدبلوماسية الأولوية في حل نزاع بحر الصين الجنوبي.

وألقى ماتيس، الذي كان يتحدث في طوكيو يوم السبت، باللوم على الصين في تدمير "ثقة دول المنطقة"، ولكنه قلل أيضا من شأن أن تكون هناك حاجة لعمليات عسكرية أميركية في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، ودعا بدلا من ذلك إلى فتح خطوط اتصال.

وجاء تصريح ماتيس بعد أن قال محللون إن تصريحات أخرى لإدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تشير إلى إمكانية القيام بعمل عسكري أميركي أو حتى حصار بحري.

وقال لو كانغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحافيين، في إفادة إن تأكيد ماتيس على استخدام وسائل دبلوماسية لحل النزاعات في بحر الصين الجنوبي "يحتاج إثباتا".

وأضاف: "هذا يتفق مع المصلحة المشتركة للصين وكل الدول في المنطقة، ونأمل أن تحترم الدول خارج المنطقة المصالح المشتركة ورغبات الدول في المنطقة".

وتطالب بكين بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي، كما تزعم كل من تايوان وماليزيا وفيتنام والفلبين وبروناي سيادتها على أجزاء منه.

وأوردت صحيفة تشاينا ديلي الرسمية الناطقة بالإنجليزية في مقال افتتاحي اليوم الاثنين أن تصريحات ماتيس عبارة عن "حبوب مهدئة" بددت سحب الحرب التي تتجمع فوق بحر الصين الجنوبي.

وتابعت: "زرع ماتيس تفاؤلا بأن الأمور قد لا تكون بمثل السوء الذي تم تصويرها به".