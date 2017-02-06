قرار خلال أسابيع بشأن استفتاء جديد لاستقلال اسكتلندا

قال نائب من حزب الخضر الذي يعد من الحلفاء الرئيسيين لرئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن إن قرارا بشأن الدعوة لإجراء استفتاء جديد بشأن استقلال اسكتلندا قد يُتخذ خلال أسابيع.

وقال روس جرير وهو نائب وناشط رئيسي في الاستفتاء الذي جرى في 2014 والذي رفض فيه الاسكتلنديون الاستقلال بفارق عشر نقاط مئوية إن توقيت أي استفتاء جديد محتمل في اسكتلندا ستحدده عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتشير استطلاعات للرأي إلى رفض معظم الاسكتلنديين إجراء استفتاء.

واسكتلندا أحد أربع دول تشكل المملكة المتحدة إلى جانب انجلترا وويلز وايرلندا الشمالية . وصوتت اسكتلندا لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي في يونيو حزيران الماضي ولكنها ستترك الاتحاد لأن المملكة المتحدة ككل صوتت لفعل ذلك. ويقول القوميون بزعامة ستيرجن إن هذا يعني أنه يجب أن يكون لاسكتلندا خيار جديد بشأن مستقبلها إذا لم يتم احترام رغباتها كجزء من مفاوضات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.