أوروبا تحض إسرائيل على عدم تنفيذ "ترخيص المستوطنات"

حضت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إسرائيل في بيان الثلاثاء "على عدم تنفيذ" القانون الجديد الذي أقره البرلمان لصالح المستوطنين.

وقالت إن "الاتحاد الأوروبي يدين إقرار الكنيست أخيرا لهذا القانون" الذي يتيح لإسرائيل مصادرة أراض فلسطينية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت أن "هذا القانون يتجاوز سقفا جديدا خطيرا عبر تشريع مصادرة حقوق الملكية الفلسطينية وعبر السماح بمصادرة أراض فلسطينية خاصة في الأراضي المحتلة".

وتابعت: "عبر إقرار هذا القانون الجديد، أصدر البرلمان الإسرائيلي تشريعا يتناول الوضع القانوني للأراضي داخل الأراضي المحتلة، الأمر الذي يتجاوز اختصاصه".

من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الثلاثاء في بيان عن "أسفه الشديد" لإقرار هذا القانون، كما أكد أنه "يشكل انتهاكا للقانون الدولي وستكون له تداعيات قانونية كبيرة على اسرائيل".

وشدد على ضرورة تجنب اتخاذ "إجراءات من شأنها تعطيل حل الدولتين" مطالبا بحل هذه القضايا عبر المفاوضات.