عباس: القانون الإسرائيلي عدوان سنواجهه بالمحاكم الدولية

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، إن القانون الإسرائيلي الجديد عدوان على شعبنا سنواجهه في المحاكم الدولية.

وأضاف عباس، خلال مؤتمر صحافي في باريس أن ما تقوم به إسرائيل هو بناء دولة واحدة بنظام فصل عنصري، معتبراً أن نقل السفارة الأميركية للقدس ينسف عملية السلام.

وأكد عباس: "نقف مع فرنسا في خندق واحد في الحرب على الإرهاب مهما كان مصدره".

وصوت الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بالقراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 60 صوتاً، على مشروع قانون لترخيص تجمعات استيطانية أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.

والتقى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في قصر الإليزيه بعد ظهر الثلاثاء الرئيس الفلسطيني، كما التقى صباحاً وزير الخارجية جان مارك إيرولت، وبعدها سيلقي كلمة أمام لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ الفرنسي.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قال في تصريحات صحافية إن الرئيسين عباس وهولاند سيبحثان مخرجات مؤتمر باريس وكيفية تطبيقها على الأرض، إضافة إلى العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة، خاصة في سوريا.

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من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إن زيادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يفتح الباب أمام ضمها.

وأضاف في المؤتمر الصحافي عقب اجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن زيادة بناء المستوطنات "سيفتح الباب أمام ضم أراض محتلة (..) أعتقد أنه يمكن لإسرائيل وحكومتها مراجعة هذا النص".