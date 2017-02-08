الأردن.. أحكام مغلظة بحق مؤيدين لداعش

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، أحكاماً مغلظة طالت 8 متهمين من مؤيدي ومروجي تنظيم داعش، وسط إجراءات أمنية مشددة، ووصلت الأحكام إلى الوضع بالأشغال الشاقة لـ 8 سنوات.

وحكمت المحكمة على اثنين من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة 8 سنوات بعد إدانتهما بالترويج لأفكار تنظيم داعش الإرهابي.

كما شملت الأحكام المغلظة التي أقرتها أمن الدولة الحكم على اثنين آخرين بالأشغال الشاقة 7 سنوات، إضافة إلى 3 متهمين آخرين نالوا العقوبة ذاتها.

وأصدرت المحكمة قراراً على متهم آخر بالترويج لأفكار داعش بالأشغال الشاقة مدة 6 سنوات.

وكانت محكمة أمن الدولة بدأت منذ مطلع العام الحالي بتغليظ العقوبات على مؤيدي أفكار الجماعات الإرهابية أو من يقوم بالترويج لها، وكل من يقاتل إلى جانبهم.