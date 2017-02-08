التماس في إسرائيل لإلغاء "قانون المستوطنات"

أعلنت منظمتان حقوقيتان، الأربعاء، أنهما ستقدمان التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة بإلغاء قانون يسمح بمصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة لصالح المستوطنين.

وقال مركز عدالة القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان إنهما سيقدمان طلب الالتماس بعد ظهر الأربعاء لإلغاء القانون "الخطير" الذي أقره البرلمان الإسرائيلي ليل الاثنين.

وتمثل المنظمتان مجالس محلية فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة التي يملك سكانها أراضي بنيت عليها مستوطنات إسرائيلية سيتم ترخيصها، بحسب بيان صادر عن مركز عدالة.

ويسمح القانون باستملاك أراض خاصة يملكها فلسطينيون شيد إسرائيليون عليها مباني بدون ترخيص.