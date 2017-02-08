المفوضية: أوروبا فشلت بتوطين المهاجرين

انتقدت المفوضية الأوروبية مباشرة الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي حيث أخلت بواجب التضامن مع اليونان وإيطاليا.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانز تيمرمانز "يستحيل وضع سياسة في مجال الهجرة من دون التزام التضامن" بين دول الاتحاد.

كما تحدث تيمرمانز عن فشل خطة توطين المهاجرين الذين وصلوا إلى اليونان وإيطاليا.

وكشف أن 12 ألف مهاجر فقط تم توطينهم من البلدين من أصل الخطة التي تعد 160 ألف والتي أقرتها القمة الأوروبية قبل نهاية العام 2015.

وصدر التقويم الأوروبي في وقت أعلنت فيه المجر عن تخليها عن خطة التوطين الأوروبية، و إعلانها عن اقتراح ستقدمه إلى المفوضية بشأن "إقامة مخيمات لاستيعاب المهاجرين واللاجئين واعتقالهم لحين حسم البحث في ملف كلاهم".

فيما قوبل الاقتراح بانتقادات مباشرة لأنه ينتهك القانون الأوروبي.

وتحفظ نائب رئيس المفوضية فرانز تميرمانز في مؤتمر صحفي ظهر الأربعاء في بروكسيل عن التعليق على الاقتراح المجري لأنه لم يقدم بعد بشكل رسمي .

وأضاف تيمرمانز بوجود "حاجة الاتحاد إلى الجرأة السياسية لمواجهة تنامي التيارات المتشددة في أوروبا"، وحذر أن "أوروبا ستفقد الروح والقيم التي قامت على أساسها إذا تخلت عن الذين هم في حاجة للجوء".

فيما تابع أن تاريخ أوروبا "يضم صفحات سوداء" في مجال التعامل مع الأقليات، وأن على أوروبا ألا تقاطع القيم التي قامت على أساسها".