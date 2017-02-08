شاهد نتنياهو المحرج مرتين في "داوننغ ستريت"

أحرجت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، نظيرها الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال أول لقاء بينهما في لندن.

فقد شددت تيريزا ماي على التزام لندن بحل الدولتين ورفضها الاستيطان، رغم محاولات نتنياهو التركيز على الملف الإيراني للتهرب من الانتقادات.

وقال نتنياهو، قبل بدء المحادثات الثنائية، إن بريطانيا وإسرائيل تواجهان تحديات وخصوصاً من إيران، لكن ماي بدأت حديثها بالتأكيد على استمرار التزام بلادها بحل الدولتين باعتباره أفضل طريق لتحقيق الاستقرار والسلام.

وتعرض نتنياهو قبل اللقاء، إلى إحراج آخر، حيث أجبر على الانتظار لبعض الوقت ولم يكن أحد في استقباله عند مدخل مكتب رئيسة الوزراء البريطانية في 10 داوننغ ستريت.