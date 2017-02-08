عباس: قد نقطع التعاون الأمني مع إسرائيل

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، إنه قد يضطر لقطع التعاون الأمني مع إسرائيل إذا استمرت سياسة الاستيطان.

وأضاف أمام مجلس الشيوخ الفرنسي أثناء زيارة لباريس أنه إذا استمر "الاستعمار" فلن يكون أمامه خيار آخر ولن يكون خطأه.

والتقى عباس أمس الثلاثاء الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، الذي عبر عن قلقه بشأن قانون إسرائيلي يسمح بترخيص - وبأثر رجعي – نحو أربعة آلاف منزل للمستوطنين شيدوا على أراض يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة.

ولوحت السلطة الفلسطينية مراراً من قبل بهذا الإجراء، إلا أنها لم تقدم عليه حتى الآن.