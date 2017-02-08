لبنان.. القبض على إرهابيين وإحباط عملية انتحارية

تداولت وسائل الإعلام اللبنانية في اليومين الماضيين معلومات عن قيام المديرية العامة للأمن العام بتوقيف أشخاص على خلفية تحضيرهم لتنفيذ عمل إرهابي في وسط بيروت بتكليف من تنظيم متطرف.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية عن مصدر أمني أن المتابعة الأمنية لنشاطات المجموعات الإرهابية والخلايا النائمة التابعة لها، أوقفت المديرية العامة للأمن العام شخصين لانتمائهما إلى تنظيم إرهابي والتواصل مع قياديين لتسهيل مغادرة أشخاص للالتحاق بصفوفه.

واعترف واحد من الإرهابيين بالتواصل مع قيادات في تنظيم إرهابي في سوريا ومحاولة المغادرة إليها للالتحاق بصفوفه بتسهيل من الإرهابي الآخر عبر أشخاص متواجدين في مخيم عين الحلوة.

وأضاف" أنه أقدم على مراقبة ورصد تحركات وعناوين سكن لشخصيات سياسية والمواكب الأمنية التي تمر في وسط بيروت، بالتنسيق مع شقيقه المنتمي إلى التنظيم الإرهابي والإرهابي الآخر تمهيدا لتنفيذ عملية انتحارية.

كما اعترف الإرهابي بإقدامه على محاولة تسهيل مغادرة الإرهابي الأول إلى سوريا والطلب منه معلومات عن بعض الشخصيات المتواجدة في وسط بيروت مستغلاً طبيعة عمل المذكور كمشرف على كاميرات المراقبة في المنطقة بهدف تنفيذ عملية انتحارية، إلى جانب تجنيد العديد من الأشخاص لمصلحة التنظيم الإرهابي وتسهيل انتقالهم إلى سوريا بالتنسيق مع كل عدد من الإرهابيين الآخرين.

وبعد انتهاء التحقيق معهما، أحيلا على القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي الأشخاص المتورطين".