فلسطيني يصيب 4 إسرائيليين في إطلاق نار وهجوم بسكين

أصيب 4 إسرائيليين، الخميس، بجروح بعد أن فتح فلسطيني النار باتجاههم وشنّ هجوماً بالسكين في سوق مدينة بتاح تكفا قرب تل أبيب، بحسب ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت الفلسطيني، مشيرة إلى أنه قدم من الضفة الغربية المحتلة. وتم نقل المصابين إلى المستشفى، نقلا عن وكالة رويترز.

وقال ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة إن الرجل وهو من الضفة الغربية فتح النار من سلاح آلي في مدينة بتاح تكفا التي تبعد 10 كيلومترات إلى الشرق من تل أبيب. وأصاب شخصين في الساق كما أصيب اثنان آخران.

وأكد المتحدث اعتقال المهاجم، والتحقيق في الكيفية التي نفذ بها هجومه.

وانحسرت إلى حد بعيد في الشهور الأخيرة موجة هجمات فلسطينية شملت الدهس بسيارات بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2015، لكنها لم تتوقف بالكامل. وتلقي إسرائيل بمسؤولية العنف على تحريض من قيادات فلسطينية.

لكن السلطة الفلسطينية تنفي ذلك، وتقول إن سبب مثل هذه الهجمات هو الإحباط المتنامي من الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقلة عليها.