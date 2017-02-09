البحرين: قتل 3 أشخاص أثناء محاولتهم الهروب إلى إيران

أعلنت البحرين، اليوم الخميس، أن قواتها قتلت 3 أشخاص واعتقلت 7 آخرين في اشتباك مسلح وقع في البحر لدى محاولتهم الهروب إلى إيران، وأضافت أن العملية مرتبطة بهجوم على سجن وقع الشهر الماضي.

وأظهرت لقطات بثتها الشرطة في مؤتمر صحافي أفراداً من القوات الخاصة يتبادلون إطلاق النار مع الرجال الذين كانوا يستقلون قارباً صغيراً ينطلق مبتعداً عن الجزيرة.

وقال قائد الشرطة، طارق الحسن، إن هناك مصابين اثنين من بين المشتبه بهم السبعة الذين اعتقلوا، وأضاف أنهم ضالعون في مجموعة من "الأحداث الإرهابية"، منها تصنيع قنابل وقتل أفراد من الشرطة.

وأضاف للصحافيين: "بادر الهدف (القارب) بإطلاق النار بكثافة على الدوريات، حيث تم الرد المباشر على مصدر النيران، وفق الضوابط القانونية المقررة في مثل هذه الحالات وتمت السيطرة على القارب".

وتابع: "ضبطت بحوزة المذكورين أدلة مادية تثبت أنهم كانوا على تواصل مع عناصر إرهابية في إيران قبيل القبض عليهم مباشرة، كما أفادوا لدى تسجيل أقوالهم بوجود عناصر إرهابية كانت تنتظرهم خارج المياه الإقليمية لتوصيلهم إلى إيران".

وذكر الحسن أن من بين الهاربين عدداً ممن نفذوا هجوماً على مركز الإصلاح والتأهيل في "جو" في يناير/ كانون الثاني، والذي أسفر عن "استشهاد" شرطي وهروب عدد من نزلاء السجن.

وتتهم البحرين إيران بإذكاء الاضطرابات ودعم المتورطين في هجمات مسلحة بالمملكة.