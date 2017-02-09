تركيا.. اعتقال خلية داعشية وضبط 150 كلغ من المتفجرات

اعتقل أربعة أشخاص اشتبه بأنهم يعدون لاعتداء كبير باسم داعش، في غازي عنتاب جنوب شرقي تركيا، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الخميس.

وضبطت الشرطة أيضاً 150 كيلوغراماً من المتفجرات، وبندقيتي كلاشينكوف وكميات من الذخائر، كما أوضحت وكالة دوغان الخاصة، نقلاً عن بيان لمحافظة غازي عنتاب.

وأضافت الوكالة أن المعتقلين تلقوا أوامر من قادة داعش في شمال سوريا لتنفيذ اعتداء "كبير" في تركيا.

وأوضحت الوكالة أن المتفجرات والمعدات كانت مخبأة تحت الأرض، وعثرت عليها كلاب مدربة بعد استجواب المشبوهين.

يذكر أن تلك العملية تأتي بعد أكثر من شهر على الاعتداء الذي أسفر عن 39 قتيلاً في مطعم رينا في اسطنبول ليلة رأس السنة، وأعلن داعش مسؤوليته عنه، وهو الأول في تركيا بهذا الحجم.

وكان المنفذ المفترض لهذا الاعتداء، عبد القادر مشاريبوف، الأوزبكي الجنسية، اعتقل في 16يناير بعد عملية مطاردة واسعة.

واعتقلت السلطات التركية الأسبوع الماضي أكثر من 750 شخصاً في 29 محافظة، للاشتباه بصلاتهم مع داعش، خلال عملية غير مسبوقة ضد التنظيم الإرهابي في تركيا.