سقوط جرحى في انفجار محطة نووية غرب فرنسا

وقع انفجار، الخميس، بمفاعل فلامنفيل النووي في غرب فرنسا، من دون وجود خطر لتسرب إشعاعي، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام فرنسية.

وقال مسؤول حكومي إن انفجارا وقع في محطة فلامنفيل النووية التابعة لشركة كهرباء فرنسا لكن لا يوجد خطر نووي مرتبط به.

وذكر تقرير في صحيفة "ويه فرانس" أنه ربما تكون هناك بعض الإصابات، وقالت إذاعة إم6 إن خمسة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة.

ولم يعلق مسؤولون بمقر شركة كهرباء فرنسا في باريس على الفور ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في المحطة الواقعة بغرب البلاد للتعقيب.

وبني المفاعلان فلامنفيل 1 وفلامنفيل 2 في الثمانينيات وتبلغ طاقة كل منهما 1300 ميغاوات. ويجري بناء مفاعل جديد في الموقع لكن الانفجار لم يقع هناك.

وقالت هيئة الأمان النووي الفرنسية إنها ليست لديها معلومات ولا يمكنها التعليق فورا.