مقتل فلسطينيين في نفق حدودي.. وإسرائيل تنفي ضلوعها

نفى مكتب الناطق الرسمي للجيش الإسرائيلي لـ"العربية.نت" أي علاقة لقواته المسلحة بقصف نفق على الحدود المصرية مع قطاع غزة، والذي أدى إلى مقتل فلسطينيين وإصابة خمسة آخرين بجروح ليل الأربعاء.

وكانت إسرائيل أعلنت الأربعاء أن أربعة صواريخ أطلقت من شبه جزيرة سيناء باتجاه إيلات جنوب إسرائيل من دون وقوع إصابات، حيث أسقطت القبة الحديدية للجيش الإسرائيلي ثلاثة منها، فيما انفجر الرابع في منطقة خالية، بحسب الإعلام الإسرائيلي.

كما شنت يوم الاثنين الماضي عدة غارات على قطاع غزة، استهدفت مواقع لحركة حماس وأهدافا أخرى ادعت إسرائيل بأنها شنت الغارات ردا على إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه إسرائيل في نفس اليوم. الغارة الإسرائيلية الأولى استهدفت شمال قطاع غزة، فيما قالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن قوة من الجيش الإسرائيلي تعرضت لإطلاق نار بالقرب من مستوطنة كيسوفيم، حيث ردت مدفعية الاحتلال بقصف مخيم المغازي وشرق مدينة دير البلح.

وبعد موجة الهجمات يوم الاثنين صرح الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بأن هذه الهجمات نفذت على ضوء الأحداث التي وقعت الشهر الماضي، وأن سلاح الطيران الإسرائيلي شنّ غارتين على قواعد لحركة حماس شمال وجنوب القطاع.