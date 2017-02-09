روسيا مستعدة للتعاون مع الناتو في أفغانستان

قال زامير كابولوف المسؤول في وزارة الخارجية الروسية في مقابلة مع وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء نشرت اليوم الخميس إن موسكو مستعدة لاستئناف التعاون مع الولايات المتحدة والقوى الأخرى في حلف شمال الأطلسي للتوصل إلى أهداف مشتركة في أفغانستان.

وقال كابولوف إن روسيا قلقة من أنشطة المتمردين في أفغانستان وإن الوقت ليس مناسبا لسحب واشنطن قواتها من هناك.

وأضاف "الوضع الأمني في هذا البلد يتدهور في وقت لا تقدر فيه قوات الأمن الوطنية الأفغانية على التصدي للمعارضة المسلحة لعدد من الأسباب".

وتابع قائلا "في مثل هذه الظروف فإن الرحيل المتسرع للقوات الأجنبية قد تكون له عواقب لا يمكن توقعها وقد يدمر النتائج الإيجابية القليلة التي تحققت في الأعوام الماضية".