ألمانيا: مطالب أميركا بتحمل ناتو أعباء الدفاع عادلة

أكدت أورسولا فون دير ليين، وزيرة الدفاع الألمانية، أنها عقدت اجتماعاً إيجابياً مع وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، وأنها تعتبر دعوة الولايات المتحدة لشركائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بزيادة تمويلهم للحلف "مطلبا عادلا".

وقالت الوزيرة للصحافيين بعد الاجتماع إنها رحبت بعرض طرحه ماتيس بشأن تعميق الحوار الاستراتيجي بين البلدين، وأضافت أنه أبدى التزاما واضحا وعميقا تجاه الحلف.

وأوضحت فون دير ليين أنها اتفقت مع ماتيس أيضا على أن عددا من المشكلات العالمية لا يمكن حلها من دون روسيا، لكن موسكو بحاجة إلى احترام القانون الدولي وحدود الدول الأخرى ذات السيادة.