استطلاع: ناخبو فرنسا يريدون انسحاب فيون من سباق الرئاسة

أظهر استطلاع للرأي اليوم الجمعة، أن سبعة من كل عشرة ناخبين فرنسيين يرغبون في انسحاب فرانسوا فيون من سباق الرئاسة بعد أن ثارت حوله فضيحة قيل فيها إن زوجته تلقت أموالا مقابل "عمل وهمي".

وأجرت مؤسسة أودوسا الاستطلاع لحساب إذاعة (فرانس إنفو).

واعتذر فيون للشعب عن طريقة دفع مئات الآلاف من اليوروهات من أموال دافعي الضرائب لزوجته لكنه نفى أن العمل كان وهمياً، وقال إنه لم يفعل شيئا مخالفا للقانون.

وتعهد فيون بمواصلة حملته رغم أنه تراجع أمام منافسه إيمانويل ماكرون ويطعن في مشروعية تحقيق رسمي في الأمر.

ومن المقرر إجراء الانتخابات في إبريل نيسان.