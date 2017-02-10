القصر الرئاسي الفرنسي يحذر من هجمات إلكترونية

أعرب القصر الرئاسي الفرنسي عن قلقه من هجمات إلكترونية خارجية محتملة، لاستهداف الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وكشفت صحيفة "كانار أنشينيه" الفرنسية، أن رئيس البلاد فرانسوا هولاند، سيدعو مجلس الدفاع إلى اجتماع في القصر الرئاسي "الإليزيه"، خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة مسألة الهجمات الإلكترونية المحتملة، التي أشارت إليها تقارير جهاز الاستخبارات الخارجية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الاستخبارات تعتقد أن نظيرتها الروسية لعبت دورا مهما في فوز الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في الانتخابات الرئاسية.

ونقلت الصحيفة عن أحد مسؤولي القصر الرئاسي قوله: "سيجري بحث الموضوع خلال اجتماع مجلس الدفاع الذي سيعقد خلال الأسابيع المقبلة".

وفي 8 يناير/كانون الثاني الماضي، حذر وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دوريان، من وقوع هجمات إلكترونية خارجية، تستهدف الانتخابات في بلاده مماثلة للهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة أثناء الانتخابات الرئاسية الأخيرة. ودعا لو دوريان إلى "توخي الحذر الشديد".

ومن المقرر أن تجري الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 23 أبريل/نيسان القادم، فيما تجري الجولة الثانية في 7 مايو/أيار المقبل.