حساء وكوكتيلات زرقاء احتفالا بذكرى زعيم كوريا الشمالية

حساء كرات لحم طائر الدراج وكوكتيلات زرقاء اللون كانت من بين الأصناف الأكثر إثارة للاهتمام في مسابقة وطنية للطهي شهدتها كوريا الشمالية أمس الخميس للاحتفال بالذكرى الـ75 لميلاد الزعيم الراحل كيم جونغ إيل.

وأظهر تسجيل مصور قدمته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية طهاة كوريين شماليين يعدون ويقدمون العديد من الأطباق الكورية التقليدية في بيت النودلز في العاصمة بيونغ يانغ حيث جرت المسابقة.

وقالت باك هي أوك، وهي كبيرة الطهاة في بيت النودلز والتي أعدت طبقا من مرق لحم الدراج: "لحم الدراج مفيد للصحة وله مذاق حلو، ولا حاجة لإضافة الكثير من التوابل، فقط مقدار مناسب من الملح".

مسابقة طهي

وفي قاعة مزدحمة حيث جرى عرض الأطباق المتنافسة والحكم عليها، استخدم الزوار الهواتف المحمولة لالتقاط الصور وتسجيلات الفيديو بينما كانت الساقيات تعد مشروبات زرقاء مزينة بالكرز وشرائح الأناناس.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن المسابقة التي اجتذبت أكثر من 300 مشارك من صناعة الطهي في كوريا الشمالية هي السابعة من نوعها، وجرت من يوم الثلاثاء إلى يوم الخميس.

ويوافق عيد ميلاد كيم جونغ إيل يوم 16 فبراير/ شباط وهو عطلة وطنية ويسمى "يوم النجم الساطع".

وكيم الذي كان يشتهر في بلده باسم "الزعيم العظيم" حكم كوريا الشمالية بين 1994 و2011 بقبضة حديدية. وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش إنه مسؤول عن عدد لا حصر له من انتهاكات حقوق الإنسان.