غوتيريس إلى تركيا قبل التوجه لـ5 دول عربية

يزور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تركيا الخميس قبل جولة له في خمس دول عربية، وفق ما جاء في بيان للمنظمة الدولية.

ومن المفترض أن يثير غوتيريش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول، مسألة المفاوضات المتعلقة بإعادة توحيد قبرص فضلا عن محادثات السلام حول سوريا.

ويتوجه الأمين العام للأمم المتحدة لاحقا إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وقطر ومصر لمناقشة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني والأوضاع في كل من سوريا واليمن وليبيا.

وأوضح البيان أن غوتيريس سيثير عددا من "القضايا الإقليمية". ويشكل إنهاء النزاع الدائر في سوريا منذ ست سنوات أولوية ولايته التي بدأت في 1 كانون الثاني/يناير، بحسب ما أكد رئيس الوزراء البرتغالي السابق عندما تولى منصبه.