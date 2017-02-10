بدء التحقيق رسميا مع المشتبه به في هجوم اللوفر

قال مصدر قضائي إن تحقيقاً رسمياً بدأ اليوم الجمعة مع رجل هاجم جنوداً بالأسلحة البيضاء أمام متحف اللوفر في باريس.

وأصيب المصري عبد الله رضا الحماحمي (29 عاماً) بجروح خطيرة، بعد أن أطلق عليه الرصاص عندما هاجم مجموعة من الجنود في 3 فبراير/ شباط وهو يكبر فيما وصفه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بأنه هجوم إرهابي.

وقال مصدر قضائي إن الحماحمي أبلغ الشرطة بأنه متعاطف مع فكر تنظيم داعش، لكنه لم ينفذ الهجوم بأوامر منه.

وقال المصدر القضائي، اليوم الجمعة، "بدأ تحقيق رسمي مع المتهم بتهمة الشروع في قتل جنود.. فيما يتصل بالإقدام على عمل إرهابي ومؤامرة إرهابية إجرامية.. بنية الإعداد لجريمة."

وأضاف المصدر أن الحماحمي لا يزال بالمستشفى.