إجلاء 70 ألف يوناني لتفكيك قنبلة من الحرب العالمية

قام الجيش اليوناني، الأحد، في عملية غير مسبوقة بإجلاء نحو 70 ألفا من سكان سالونيكي شمال اليونان، لتفكيك قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية، عثر عليها مؤخراً.

وأعلن حاكم المنطقة أبوستولوس تزيتزيكوستاس بعد الظهر "انتهت العملية وتمت بنجاح"، وذلك بعد 4 ساعات من بدء الجيش مهمته. وعطل خبراؤه القنبلة في مكانها قبل نقلها إلى حقل رماية قريب.

وأضاف أن القنبلة التي بلغ طولها 1,5 متر ووزنها 170 كلغ عثر عليها الأسبوع الفائت أثناء أشغال قرب محطة وقود، مشيدا بانضباط السكان الذين بدأوا بالعودة أإلى منازلهم عند رفع أمر الإجلاء الساري منذ الساعة 08,00 ت غ.

شملت العملية ثلاثة أحياء شعبية واقعة على بعد خمسة كيلومترات غرب وسط مدينة سالونيكي كبرى مدن شمال اليونان. وشارك ألف شرطي في ضمان أمن المنطقة والتحقق من إجلاء السكان، الذين تبلغوا بالأمر الإلزامي قبل أيام عبر الأعلام ومنشورات وإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي.