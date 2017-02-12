إغلاق مطار هامبورغ بألمانيا بسبب تسرب مادة مشبوهة

أغلقت السلطات الألمانية اليوم الأحد المطار في مدينة هامبورغ بشمال البلاد بعد تسرب مادة سببت تهيجاً في الأعين بين الموظفين في منطقة الفحص الأمني، حسب ما أعلنته متحدثة باسم الشرطة.

وهرعت فرق الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى الموقع بعد تسرب المادة الذي وقع في منطقة تفتيش حقائب المسافرين. ويحاول رجال الإطفاء تحديد مصدر التسريب وطبيعة المادة.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة إنه تم نقل مسافرين لا يرتدون ملابس ثقيلة إلى خارج المطار لكن سمح لهم بالدخول مرة أخرى بعد فترة وجيزة.

وأوضحت متحدثة باسم المطار أن رحلات الطيران استؤنفت اعتبارا من الساعة 1:45 مساء (12:45 بتوقيت غرينتش).

ووفقاً لموقع "فلايت رادار 24" تم تحويل رحلات جوية إلى مطارات أخرى بعد الواقعة.