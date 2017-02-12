استطلاع: تراجع شعبية حزب ميركل في ألمانيا

أظهر استطلاع السبت أن الحزب الديمقراطي الاشتراكي في ألمانيا المنتمي ليسار الوسط اقترب من أن يكون على مسافة نقطة واحدة مئوية من المحافظين الذين تتزعمهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

ويأتي الاستطلاع قبل سبعة أشهر من انتخابات اتحادية محورية في ألمانيا سيكون لنتيجتها أثر يمتد إلى الاتحاد الأوروبي.

وأفاد الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة إمنيد وسوف تنشره صحيفة بيلد أم زونتاج بأن الحزب الديمقراطي الاشتراكي الشريك الأصغر في ائتلاف ميركل سيحصل على 32 في المئة من الأصوات إذا أجريت الانتخابات اليوم بزيادة نحو 3 في المئة على نتيجة استطلاع أجري الأسبوع الماضي.

وقالت الصحيفة إن هذه أكبر نتيجة استطلاع يحصل عليها الحزب الديمقراطي الاشتراكي منذ أبريل نيسان 2006. وتمكن المحافظون بزعامة ميركل من الحفاظ على الصدارة بنسبة 33 في المئة من الأصوات التي كانوا حصل عليها سابقا.