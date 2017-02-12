الأردن يحبط محاولة تسلل 7 أشخاص من سوريا إلى أراضيه

أحبطت قوات حرس الحدود الأردنية مساء أمس السبت محاولة تسلل لـ7 أشخاص حاولوا اجتياز الحدود من الأراضي السورية إلى الأردن، وفقاً لبيان الجيش الأردني اليوم الأحد.

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله إن قوات حرس الحدود ألقت القبض على 5 أشخاص منهم، فيما فر اثنان إلى العمق السوري بعدما طبقت قواعد الاشتباك معهم. وقد أصيب أحد المتسللين الـ7 بجروح.

وقال البيان إنه تم ضبط بحوزة المتسللين 318 ألف حبة كبتاغون، و637 كف حشيش، وسلاح أوتوماتيكي.

وأشار المصدر إلى تحويل الأشخاص الـ5 إلى الجهات المختصة.