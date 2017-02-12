انتخاب شتاينماير رئيسا لألمانيا

انتُخب وزير الخارجية الألماني السابق، فرانك فالتر شتاينماير، رئيساً للبلاد اليوم الأحد، ليصبح الرئيس الثاني عشر الذي يشغل هذا المنصب الشرفي إلى حد بعيد خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

وفاز شتاينماير، وهو ديمقراطي اشتراكي عمل وزيراً للخارجية حتى الشهر الماضي، بحصوله على 931 صوتاً من بين 1260 صوتاً للنواب وممثلي الولايات الاتحادية الألمانية الستة عشر.

ويتقاعد سلفه يواخيم جاوك في 18 مارس/ آذار.

وينص الدستور الألماني على انعقاد مجلس خاص لانتخاب الرؤساء. ويضم المجلس 630 نائباً في المجلس الأدنى من البرلمان الألماني (البوندستاغ) وعدداً مساوياً من الممثلين من الولايات الاتحادية.