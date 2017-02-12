بريطانيا: يجب عزل معقل الرقة في سوريا

قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون اليوم السبت إن على قوات المعارضة السورية عزل الرقة المعقل الرئيسي لتنظيم داعش في سوريا "بحلول الربيع" قبل بدء هجوم على المدينة ذاتها.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية هذا الشهر عن بدء مرحلة جديدة في الهجوم بهدف إتمام تطويقها للمدينة وقطع الطريق المؤدي إلى معقل المتطرفين في دير الزور جنوب شرقي الرقة.

وقال فالون للصحفيين في أربيل عاصمة إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق "آمل أن يتم ذلك العزل بحلول الربيع ثم يمكن البدء بعد ذلك في تحرير الرقة ذاتها."

وفي الشهر الماضي تمكنت قوات عراقية تدعمها الولايات المتحدة وقوات كردية من طرد المتطرفين من الجانب الشرقي لمدينة الموصل آخر معقل رئيسي للتنظيم في العراق وتستعد القوات حاليا لشن هجوم على أجزاء من المدينة تقع غربي نهر دجلة.

وقال فالون "الرقة مدينة أصغر بكثير من الموصل لكن من الواضح أن داعش ستدافع عنها بقوة وذلك يعني أن العملية الرامية لتحرير الرقة يجب الإعداد لها بعناية."

وتشارك بريطانيا في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والداعم للقوات التي تقاتل داعش في كل من العراق وسوريا.