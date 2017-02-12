منصب رفيع بالأمم المتحدة.. هل يكون من نصيب تسيبي ليفني؟

كتبت صحيفة "هأرتس العبرية" أنه من المحتمل أن يتم قريباً تعيين النائبة الإسرائيلية، تسيبي ليفني، في منصب رفيع في الأمم المتحدة. حيث اتصل الأمين العام أنطونيو غوتيريس بالنائبة ليفني نهاية الأسبوع، وعرض عليها منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة.

ويوجد في الأمم المتحدة الكثير من الشخصيات التي تعمل كوكيل للأمين العام، وفي حال موافقة ليفني على تسلم المنصب، فستكون أول إسرائيلية تشغل هذا المنصب،

ويناط هذا التعيين بمصادقة مجلس الأمن الدولي.

ودار في أروقة الأمم المتحدة، في نهاية الأسبوع، الحديث عن أن عرض هذا الاقتراح على ليفني هو نوع من "صفقة دائرية"، بحيث تتراجع الولايات المتحدة عن معارضتها لتعيين رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، سلام فياض، رئيساً لبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، مقابل تعيين ليفني لهذا المنصب الرفيع.



وبحسب هارتس، فإن غوتيريس يعرف ليفني من قبل، حين كانت تشغل منصب وزيرة الخارجية والقائمة بأعمال رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، فيما كان يشغل هو منصب رئيس الحكومة البرتغالية. وكانت ليفني قد سافرت قبل أسبوعين إلى نيويورك ليوم واحد، التقت خلاله الأمين العام. وناقش غوتيريس مع ليفني خلال اللقاء إمكانية تعيينها لهذا المنصب.

وكما يبدو فإن هذه ليست المرة الأولى التي تعرب فيها ليفني عن رغبتها بالحصول على تعيين في المنظمة الدولية، وقد نشر في السابق بأنها عملت في هذا الاتجاه، أيضاً، خلال فترة بان كي مون، لكنها نفت الأمر، كما نفت قبل 3 سنوات أنباء تحدثت عن انضمامها إلى مبعوث الرباعي الدولي إلى الشرق الأوسط توني بلير.

يشار إلى أن إمكانية تسلم ليفني منصباً دبلوماسياً رفيعاً يجب ألا يفاجئ أحداً، فهي تكثر من السفر إلى الخارج والمشاركة في مؤتمرات ولقاءات دولية، منذ شغلت مناصب وزيرة الخارجية ووزيرة القضاء ومسؤولة عن المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين في حكومة نتنياهو السابقة.

وكانت الولايات المتحدة منعت نهاية الأسبوع الماضي تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، سلام فياض، رئيساً لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وقالت سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، إن إدارة ترمب شعرت بالخيبة حين اكتشفت أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس بعث برسالة إلى مجلس الأمن بشأن نيته تعيين فياض، وقالت هايلي إن الأمم المتحدة كانت منحازة إلى السلطة الفلسطينية طوال فترة طويلة بشكل مسّ بحلفائنا في إسرائيل.