هل "تجنس" سويسرا الجيل الثالث من المهاجرين؟

أيد الناخبون السويسريون الأحد تسهيل إجراءات حصول الجيل الثالث من المهاجرين على الجنسية، رافضين افتراضات بأن الخطوة يمكن أن تشكل تهديداً أمنياً.

وأظهرت توقعات لشبكة الراديو والتلفزيون السويسري(إس.آر.إ) بعد إغلاق مراكز الاقتراع أن الإجراء حظي بتأييد الناخبين بفارق كبير من خلال موافقة 59% من الأصوات عليه.

وخلال حملة الترويج لرفض الإجراء استخدم ناشطون من اليمين لافتات وملصقات عليها شعار "لا تجنيس دون تدقيق"، فيما دعم البرلمان والحكومة الإجراء.

وحشدت الحكومة التأييد للإجراء الذي يساعد الكثير من الأجانب صغار السن الذين ولدوا وتربوا في سويسرا بعد أن هاجر أجدادهم على تسهيل الإجراءات التي كانوا يواجهون فيها سلسلة مطولة ومكلفة من الخطوات للحصول على الجنسية.

ويسهل التعديل الدستوري الجديد حصولهم على الجنسية، لكنه لا يجعلها خطوة تلقائية.

كما يشترط أن يكونوا مندمجين جيداً في المجتمع، ولا يزيد عمرهم عن 25 عاماً وولدوا في سويسرا وذهبوا إلى مدارس فيها لمدة لا تقل عن 5 سنوات ويشاركون القيم الثقافية السويسرية ويتحدثون لغة من لغات البلاد ولا يعتمدون على مساعدات الدولة.