عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم

انفجار عبوة بإحدى الشقق في الخرطوم

المصدر: الخرطوم - عبد العزيز ابراهيم
عناصر من الشرطة السودانية (أرشيفية)
رابط مختصر

وقع انفجار محدود بضاحية أركويت جنوب الخرطوم، فجر الأحد، تأكد لاحقاً أنه صادر من شقة بإحدى مباني المنطقة، وفق الشرطة السودانية.

وكشف بيان للشرطة، صدر في وقت متأخر من مساء الأحد، العثور على مواد محلية داخل الشقة تستخدم في صنع المتفجرات البدائية وجوازات سفر أجنبية.

كما ذكر البيان أن عبوة انفجرت بصاحبها أثناء عملية الصنع وألحقت به أضراراً بسيطة اضطرته لطلب العلاج في إحدى المستشفيات القريبة التي رفضت علاجه دون إبلاغ الشرطة، الأمر الذي جعله يغادر المستشفى دون علاج.

ولم يشر إلى اعتقال المصاب أو أي شخص آخر.

ولفت البيان إلى أن المواد التي تم ضبطها لا تعد شديدة الانفجار، مضيفاً أن قوات الشرطة ستكشف في غضون ساعات ملابسات الحادث والقبض على المتهمين.

كلمات دالّة

#السودان, #شرطة, #شقة, #متفجرات بدائية, #جوازات سفر أجنبية, #الخرطوم

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر