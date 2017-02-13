انفجار عبوة بإحدى الشقق في الخرطوم

وقع انفجار محدود بضاحية أركويت جنوب الخرطوم، فجر الأحد، تأكد لاحقاً أنه صادر من شقة بإحدى مباني المنطقة، وفق الشرطة السودانية.

وكشف بيان للشرطة، صدر في وقت متأخر من مساء الأحد، العثور على مواد محلية داخل الشقة تستخدم في صنع المتفجرات البدائية وجوازات سفر أجنبية.

كما ذكر البيان أن عبوة انفجرت بصاحبها أثناء عملية الصنع وألحقت به أضراراً بسيطة اضطرته لطلب العلاج في إحدى المستشفيات القريبة التي رفضت علاجه دون إبلاغ الشرطة، الأمر الذي جعله يغادر المستشفى دون علاج.

ولم يشر إلى اعتقال المصاب أو أي شخص آخر.

ولفت البيان إلى أن المواد التي تم ضبطها لا تعد شديدة الانفجار، مضيفاً أن قوات الشرطة ستكشف في غضون ساعات ملابسات الحادث والقبض على المتهمين.